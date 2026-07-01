Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае

Дэйнс последовательно выступает за участие США в расширении Среднего коридора, подчеркивает важность энергетической безопасности Каспийского моря. При этом он полагает, что главным геополитическим соперником Соединенных Штатов в этих регионах, богатых углеводородами и редкоземельными металлами, является Китай. Сенатор считает Китай настолько грозным противником, что даже не берет с собой личный телефон во время поездок в Пекин, опасаясь, что там на его телефон могут быть загружены шпионские программы. Стив Дэйнс говорил об этом накануне в Вашингтоне во время выступления на саммите лидеров в рамках форума стратегического партнерства США и Индии.

Близкий союзник президента США Дональда Трампа, сенатор-республиканец Стив Дэйнс из штата Монтана хорошо известен на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Он один из политиков, активно лоббирующих установление Соединенными Штатами стратегических отношений со странами этих регионов. После избрания Трампа на второй срок сенатор посетил Центральную Азию и Южный Кавказ, включая Баку и Ереван.

Демонстрируя резкий контраст в своих личных предпочтениях в отношении Индии и Китая, сенатор отметил: «Когда я еду в Китай, этот телефон не беру с собой. Он остается на моем столе в Вашингтоне. А вот когда я еду в Дели или куда-либо еще в Индии, этот телефон со мной».

Дэйнс также отметил, что, хотя Соединенные Штаты не могут полностью разорвать связи с Китаем, они должны уделять первостепенное внимание снижению рисков своих операций, одновременно создавая надежные стратегические альянсы. «Мы не можем полностью дистанцироваться от Китая. Нам нужно взаимодействовать, нам нужно снижать риски», — сказал он, добавив: «Но возникает вопрос: что мы будем делать на опережение, когда будем думать о стратегических партнерствах и возможностях?»

Сенатор также затронул тему своих миссий в страны Центральной Азии и Южного Кавказа, включая двусторонние дипломатические усилия по достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявив, что глобальное лидерство Америки остается значимым, потому что «свобода работает».

Хотя сенатор Дэйнс посвятил свою международную деятельность борьбе с Китаем, он также играл важную роль в качестве дипломатического посредника между Вашингтоном и Пекином во время обоих президентских сроков Трампа. Так, в мае Дэйнс возглавил делегацию Сената из пяти человек в Пекин и Шанхай, где провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном. В преддверии встречи Си Цзиньпина с Трампом Вашингтон приостановил продажу оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, что некоторые наблюдатели расценили как уступку Пекину. В пакет входил ряд передовых средств противовоздушной и противоракетной обороны, включая перехватчики PAC-3 Patriot и зенитно-ракетный комплекс National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS).

Примерно за шесть месяцев до этого Пекин выразил негодование после того, как Вашингтон одобрил очередную продажу оружия Тайваню на 11 миллиардов долларов США, что стало крупнейшей единовременной продажей оружия Тайваню в истории США.