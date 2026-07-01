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КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны

Forbes
16:10 279

В течение июня Россия и Украина все чаще применяли корректируемые авиабомбы (КАБы), и они, пишет Forbes, могут занять все более важную роль с обеих сторон, определяя следующий этап войны.

Авторы отметили, что из-за угрозы беспилотников уже нельзя применять артиллерию в полном объеме, и поэтому ее отвели как можно дальше от фронта. Поэтому обе стороны искали альтернативу, способную обеспечить массированное и мощное огневое поражение. Россия заполнила этот пробел планирующими авиабомбами, а теперь Украина последовала ее примеру.

За последние пару лет РФ переоборудовала большой запас советских бомб в высокоточные планирующие бомбы. Чаще всего встречаются ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, где число соответствует номинальному весу бомбы в килограммах. Каждая из них имеет модуль планирования и коррекции, который включает в себя складные крылья, рулевые поверхности, инерциальный измерительный блок и спутниковую систему наведения. Этот позволяет ей планировать на расстояние от 60 до 80 километров после сброса с самолета. А новые версии могут планировать на расстояние до 95 км.

Украина приобрела ограниченное количество планирующих бомб у союзников - американские GBU-62 JDAM-ER и Rusty Dagger, французские AASM Hammer. Эти системы также имеют увеличенную дальность, но их количество ограничено. «Однако ситуация для Украины изменилась с появлением разработанной планирующей бомбы украинского производства «Выравниватель», - отметили авторы.

Уточняется, что бомба представлена в мае 2026 года после 17 месяцев разработки. Ее вес 250 килограммов. Используется крыло и система наведения украинской разработки. Украина также работает над производством корпусов бомб внутри страны.

«Украина продемонстрировала способность быстро разрабатывать и внедрять новые технологии. По мере увеличения производства можно ожидать, что Украина будет более широко применять планирующие бомбы, особенно в рамках противодействия российскому летнему наступлению», - говорится в статье.

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