По XalqKart увеличена максимальная сумма остатка, на которую начисляются проценты

Благодаря обновленным условиям клиенты смогут хранить средства на XalqKart на более выгодных условиях и использовать карту как удобный инструмент для накоплений. Кампания действует до 31 декабря 2026 года.

По картам XalqKart Cashback и XalqKart Petrol увеличен лимит суммы остатка, на которую начисляются проценты. С 1 июля на остаток средств на XalqKart в размере от 300 до 20 000 манатов будет начисляться 7% годовых.

Напомним, что до 31 декабря карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback сроком действия 3 года оформляются бесплатно. Владельцы XalqKart Petrol получают 3% бонусов за безналичные покупки как в Азербайджане, так и за рубежом. Накопленные бонусы можно обменять на топливо в сети АЗС Azpetrol. XalqKart Cashback — платёжная карта, позволяющая получать 2% кешбэка за безналичные операции.

Дополнительные преимущества обеих карт

* начисление 7% годовых на остаток по картам в манатах;

* переводы на любые карты внутри страны без комиссии — до 3 000 манатов в месяц;

* снятие наличных без комиссии — до 1 000 манатов в месяц;

* онлайн-оформление карты и бесплатная доставка.

Подробные условия: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/karti/xalqkart-petrol-ru?include=menu

Оформить XalqKart можно в филиалах банка или онлайн, перейдя на страницу https://cardorder.xalqbank.az/ Доставка по территории города Баку осуществляется бесплатно.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.