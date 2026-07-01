USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1697
Подписаться на уведомления
Урсула фон дер Ляйен в Баку
Новость дня
Урсула фон дер Ляйен в Баку

По XalqKart увеличена максимальная сумма остатка, на которую начисляются проценты

16:19 474

По картам XalqKart Cashback и XalqKart Petrol увеличен лимит суммы остатка, на которую начисляются проценты. С 1 июля на остаток средств на XalqKart в размере от 300 до 20 000 манатов будет начисляться 7% годовых.

Благодаря обновленным условиям клиенты смогут хранить средства на XalqKart на более выгодных условиях и использовать карту как удобный инструмент для накоплений. Кампания действует до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что до 31 декабря карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback сроком действия 3 года оформляются бесплатно. Владельцы XalqKart Petrol получают 3% бонусов за безналичные покупки как в Азербайджане, так и за рубежом. Накопленные бонусы можно обменять на топливо в сети АЗС Azpetrol. XalqKart Cashback — платёжная карта, позволяющая получать 2% кешбэка за безналичные операции.

Дополнительные преимущества обеих карт

* начисление 7% годовых на остаток по картам в манатах;

* переводы на любые карты внутри страны без комиссии — до 3 000 манатов в месяц;

* снятие наличных без комиссии — до 1 000 манатов в месяц;

* онлайн-оформление карты и бесплатная доставка.

Подробные условия: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/karti/xalqkart-petrol-ru?include=menu

Оформить XalqKart можно в филиалах банка или онлайн, перейдя на страницу https://cardorder.xalqbank.az/  Доставка по территории города Баку осуществляется бесплатно.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые ФОТО; обновлено 18:10
18:10 1045
Урсула фон дер Ляйен в Баку
Урсула фон дер Ляйен в Баку фото
17:42 501
Китай тайно обучал российских военных
Китай тайно обучал российских военных
17:26 405
Европа хочет углубления с Азербайджаном
Европа хочет углубления с Азербайджаном
17:02 957
После Турции будет Албания. Или нет?
После Турции будет Албания. Или нет?
16:42 1411
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 2255
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 904
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 1685
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1576
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 4333
Британцы отправили Андерсон в Турцию
Британцы отправили Андерсон в Турцию
15:52 1134

ЭТО ВАЖНО

Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые ФОТО; обновлено 18:10
18:10 1045
Урсула фон дер Ляйен в Баку
Урсула фон дер Ляйен в Баку фото
17:42 501
Китай тайно обучал российских военных
Китай тайно обучал российских военных
17:26 405
Европа хочет углубления с Азербайджаном
Европа хочет углубления с Азербайджаном
17:02 957
После Турции будет Албания. Или нет?
После Турции будет Албания. Или нет?
16:42 1411
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 2255
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 904
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 1685
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1576
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA…
Кому в НАТО жить хорошо? F-35, KAAN, CAATSA… Хилми Дашдемир на связи с haqqin.az
02:00 4333
Британцы отправили Андерсон в Турцию
Британцы отправили Андерсон в Турцию
15:52 1134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться