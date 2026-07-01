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Урсула фон дер Ляйен в Баку
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Урсула фон дер Ляйен в Баку

Россия начала закупать бензин у Индии

16:24 899

На фоне дефицита топлива Россия стала закупать бензин в Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, из Индии в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник заявил, что в Россию отправились два танкера с партиями бензина от 30 до 40 тысяч тонн каждый. Всего Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, сказал третий собеседник агентства.

Reuters отмечает, что летом потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн в сутки.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. В июне, отмечает Reuters, импорт нефти из России в Индию достиг рекордных показателей — 2,7 миллиона баррелей в сутки, что составило более половины всего индийского нефтяного импорта.

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