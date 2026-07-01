В проектах Yeni Sumqayıt и Sahil Park от Kristal действуют выгодные условия продажи

Для тех, кто мечтает приобрести квартиру в Сумгаите, действует выгодное предложение: в проектах Yeni Sumqayıt и Sahil Park от Kristal продолжаются продажи квартир на особо выгодных условиях. В проектах представлены квартиры различных площадей и планировок, что позволяет каждому покупателю выбрать наиболее подходящий вариант.

В жилом комплексе Yeni Sumqayıt предлагаются полностью отремонтированные двухкомнатные, трехкомнатные и трехкомнатные квартиры-студии площадью от 52,08 до 86,16 кв. м. Также в продаже имеются квартиры, сдача которых состоится уже в ближайшее время.

В настоящее время полностью отремонтированную двухкомнатную квартиру площадью 52,08 кв. м можно приобрести, внеся первоначальный взнос всего 14 900 AZN. Покупателям доступны различные варианты приобретения жилья: ипотека сроком до 20 лет, внутренняя рассрочка, а также беспроцентная и безкомиссионная программа «Покупай квартиру по частям». В проекте Sahil Park, расположенном на побережье Каспийского моря, представлены квартиры площадью от 65,58 до 155,65 кв. м — двух-, трех-, четырехкомнатные, а также трехкомнатные квартиры-студии. Проект отличается живописными видами на море, просторными зелеными зонами, благоустроенной территорией и современной инфраструктурой, что делает его привлекательным выбором как для семей, ищущих комфортное жилье, так и для тех, кто рассматривает покупку недвижимости в инвестиционных целях.

Оба жилых комплекса спроектированы с учетом требований современной городской жизни. На их территории предусмотрены просторные зеленые зоны и места для отдыха, современные детские и спортивные площадки, а также вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, торговые объекты и предприятия общественного питания. Комплексы находятся под круглосуточной охраной и оснащены системой видеонаблюдения. Одним из главных приоритетов при строительстве является высокое качество. В зданиях применяются современные решения: эффективная шумо- и теплоизоляция, технология «дышащих» стен, монолитная железобетонная система, панорамные окна от пола до потолка, высококачественное ламинированное напольное покрытие и долговечные фасадные материалы. Все это обеспечивает жителям безопасную, комфортную и долговечную среду для жизни.