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Урсула фон дер Ляйен в Баку
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Урсула фон дер Ляйен в Баку

В проектах Yeni Sumqayıt и Sahil Park от Kristal действуют выгодные условия продажи

16:37 391

Для тех, кто мечтает приобрести квартиру в Сумгаите, действует выгодное предложение: в проектах Yeni Sumqayıt и Sahil Park от Kristal продолжаются продажи квартир на особо выгодных условиях. В проектах представлены квартиры различных площадей и планировок, что позволяет каждому покупателю выбрать наиболее подходящий вариант.

В жилом комплексе Yeni Sumqayıt предлагаются полностью отремонтированные двухкомнатные, трехкомнатные и трехкомнатные квартиры-студии площадью от 52,08 до 86,16 кв. м. Также в продаже имеются квартиры, сдача которых состоится уже в ближайшее время.

В настоящее время полностью отремонтированную двухкомнатную квартиру площадью 52,08 кв. м можно приобрести, внеся первоначальный взнос всего 14 900 AZN. Покупателям доступны различные варианты приобретения жилья: ипотека сроком до 20 лет, внутренняя рассрочка, а также беспроцентная и безкомиссионная программа «Покупай квартиру по частям».

В проекте Sahil Park, расположенном на побережье Каспийского моря, представлены квартиры площадью от 65,58 до 155,65 кв. м — двух-, трех-, четырехкомнатные, а также трехкомнатные квартиры-студии. Проект отличается живописными видами на море, просторными зелеными зонами, благоустроенной территорией и современной инфраструктурой, что делает его привлекательным выбором как для семей, ищущих комфортное жилье, так и для тех, кто рассматривает покупку недвижимости в инвестиционных целях.

Оба жилых комплекса спроектированы с учетом требований современной городской жизни. На их территории предусмотрены просторные зеленые зоны и места для отдыха, современные детские и спортивные площадки, а также вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, торговые объекты и предприятия общественного питания. Комплексы находятся под круглосуточной охраной и оснащены системой видеонаблюдения.

Одним из главных приоритетов при строительстве является высокое качество. В зданиях применяются современные решения: эффективная шумо- и теплоизоляция, технология «дышащих» стен, монолитная железобетонная система, панорамные окна от пола до потолка, высококачественное ламинированное напольное покрытие и долговечные фасадные материалы. Все это обеспечивает жителям безопасную, комфортную и долговечную среду для жизни.

В обоих проектах покупателям доступны выгодные условия финансирования. Приобрести квартиру можно с помощью ипотеки сроком до 20 лет, внутренней рассрочки, а также по беспроцентной и безкомиссионной программе «Покупай квартиру по частям».

Получить подробную информацию о проектах и действующих условиях продаж можно в офисах продаж или по короткому номеру *1544.

Подробная информация: *1544

Адреса:

Yeni Sumqayıt — г. Сумгаит, ул. Сюльх.

Sahil Park — г. Сумгаит, Приморский парк, рядом с памятником «Голубь».

kristal.az

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