После Турции будет Албания. Или нет?

Саммит НАТО в Албании в 2027 году, проведение которого было анонсировано лидерами стран альянса, может не состояться из-за проблем Тираны в наращивании объемов оборонных расходов. Об этом со ссылкой на источники в руководстве европейских стран сообщило агентство Reuters.

По его данным, изначально о планах проведения саммита 2027 года в Албании говорилось в заявлении лидеров стран НАТО по итогам прошлогодней встречи альянса в Нидерландах. Тогда же было анонсировано проведение саммита 2026 года в Турции, он должен пройти в Анкаре 7-8 июля. По данным источников Reuters, упоминания даты и места проведения саммита 2027 года в проектах итоговых документов встречи в Анкаре отсутствуют.

Собеседники агентства отметили, что слабые результаты Албании в реализации планов по наращиванию оборонных расходов могут вызвать негативную реакцию Вашингтона. При этом европейские страны НАТО стремятся продемонстрировать США конкретный результат в увеличении финансирования оборонного сектора, поэтому привлечение внимания к Албании может ухудшить восприятие Вашингтона.

Ранее Reuters также сообщало, что страны НАТО рассматривают вариант отхода от практики проведения ежегодных саммитов, чтобы снизить потенциально негативную реакцию США на оборонные показатели европейских стран альянса.