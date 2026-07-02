Втянуть Грузию в российско-украинский конфликт и открыть на Южном Кавказе «второй фронт» пока не удается. Несмотря на то, что после февраля 2022 года руководство ЕС и прозападная оппозиция активно подталкивали страну в данном направлении. Но сейчас появилась угроза того, что Грузию попытаются втянуть «вторым фронтом» в другой, не менее потенциально опасный конфликт — между США и Ираном. Оппозиционные ресурсы возмущаются тем, что президент Михаил Кавелашвили примет участие в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи в Иране. Хотя на церемонию прибудут и лидеры других государств. Также очевидно, что игнорирование приглашения со стороны Грузии однозначно будет воспринято в Иране как недружественный демарш. Но гораздо более опасными представляются планы, озвученные в эфире телеканала «Формула» находящимся в Украине соратником экс-президента Михаила Саакашвили и бывшим заместителем генерального прокурора Грузии Давидом Сакварелидзе. Он предложил Грузии стать военным логистическим хабом для США в их противостоянии с Ираном и получить выгоду от такого положения. Сакварелидзе уверен, что конфронтация Вашингтона и Тегерана продолжится и США начнут перестраивать свою логистику.

«Соединенным Штатам все равно рано или поздно придется в той или иной форме противостоять Ирану, и порты Грузии, территория Грузии, территория Армении, а также Азербайджана могут стать логистическим центром. Так же как в свое время Япония была главным логистическим центром США во время Корейской и Вьетнамской войн, что способствовало ее экономическому возрождению. Многие, возможно, этого не знают, но когда я учился в Японии, все мои профессора объясняли, что Японию разрушили войны, но войны же помогли ей восстановиться, когда она стала главным опорным пунктом и логистическим центром во время войн в Корее и Вьетнаме», — заявил Давид Сакварелидзе. Правда, он не привел другого, более близкого по времени и по географии примера: ОАЭ и других монархий Персидского залива. ОАЭ как раз и были военным логистическим хабом США на Ближнем Востоке. И в итоге во время последней войны получили и удары, и отток инвестиций, и катастрофические проблемы с логистикой. Если Вьетнам «не доставал» до американских баз на японских островах, то Иран ударил по расположенным поблизости союзникам США в Персидском заливе в первую очередь. Даже если война США и Ирана каким-то чудом закончится долгосрочным мирным урегулированием, то для того, чтобы «вернуть» инвестиции на берега Персидского залива, понадобятся десятилетия. Кто даст гарантии, что Грузию, ставшую военным логистическим хабом для США в их противостоянии с Ираном, не постигнет недавняя судьба стран Персидского залива? Что будет иметь катастрофические последствия не только для самой Грузии, но и для ее соседей… Тем более что втягивание Грузии в чужую войну неизбежно заблокирует Срединный коридор, имеющий огромное значение и для стран Центральной Азии, и для Китая.

Тем не менее Давид Сакварелидзе считает, что для страны масштаба Грузии прямой договор с США и размещение американских военных подразделений является «мечтой», а упустить такую возможность было бы исторической ошибкой. «Хочу, чтобы осталось мое мнение как одного из грузин, как патриота: сейчас у Грузии есть исторический шанс добиться того, о чем мы все мечтали, — прямого военного контракта и соглашения с Соединенными Штатами, размещения американских военных подразделений на территории Грузии как будущей гарантии безопасности страны», — заявил Давид Сакварелидзе. Также, по его мнению, нахождение в Грузии американских военных предотвратит окончательную оккупацию страны Россией (хотя признаков стремления Кремля к осуществлению таких действий пока не видно). «Для страны размера Грузии прямой контракт с США, экономическое сотрудничество с Америкой, перенос сюда производств, размещение американских подразделений, чтобы Россия завтра не вторглась вновь и не оккупировала Грузию, — это мечта. Упустить такую возможность было бы исторической глупостью», — считает он.

При этом экс-замгенпрокурора не уточняет, как военное присутствие США сможет помочь восстановлению территориальной целостности Грузии. Очевидно, что воевать за нашу территориальную целостность американцы не будут. Но у Москвы станет больше оснований сохранять и даже усиливать свои базы в Абхазии и Цхинвальском регионе в случае прямого военного присутствия американцев на остальной территории Грузии. Причиной, по которой Грузия не торопится реализовывать «мечту» и становиться военным логистическим хабом для США, Давид Сакварелидзе считает нахождение у власти «Грузинской мечты». Он считает, что Бидзина Иванишвили на размещение у себя в стране американских военных не пойдет, «потому что физически боится Путина». «Путина он боится, думая, что тот может ударить, например, ракетой «Искандер» по его дворцу, и на этом все закончится. Поэтому он не хочет вступать в какое-либо прямое противостояние, руководствуясь соображениями собственной безопасности, а также экономическими и финансовыми расчетами», — заявил Давид Сакварелидзе. Из чего делается вывод, что ради «военной сделки» с США «Грузинская мечта» должна быть отстранена от власти.