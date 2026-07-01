Европа хочет углубления с Азербайджаном

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах углубить партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном по ряду ключевых направлений. Об этом она написала в соцсети Х.

«ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа - связанного, мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я также нахожусь здесь, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики», - написала она.

Отметим, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится с рабочим визитом в Азербайджане.