Китай тайно обучал российских военных

Российские военнослужащие тайно обучались в Китае действиям в условиях применения оружия массового поражения, пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников и внутренние документы Минобороны РФ. Согласно полученным данным, секретная программа подготовки была лично одобрена главой ведомства Андреем Белоусовым и проходила во второй половине 2025 года при непосредственном участии как минимум четырех российских и китайских генералов.

Один из курсов длился три недели и был посвящен защите от ядерных, химических и биологических угроз. В частности, российских военных обучали химической и радиационной разведке, а также защите систем вентиляции от заражения. Тренировки проходили в ноябре на армейском объекте в Пекине. В документах содержатся фотографии процесса обучения под руководством китайских инструкторов. Среди прочего они показывали российским военным модель ядерного реактора.

Из документов следует, что соглашение о проведении подготовки подписали российский генерал-майор Рустам Хусаинов и старший полковник Народно-освободительной армии Китая Сунь Даюнь. Делегацию РФ возглавлял заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Рустам Мурадов.

По мнению европейских чиновников, участие генералов и включение в программу тем, связанных с применением оружия массового поражения, свидетельствуют о стратегическом характере военного сотрудничества Москвы и Пекина.

МИД Китая в комментарии агентству назвал представленную информацию «совершенно безосновательной», подчеркнув, что позиция страны по вопросу войны в Украине остается неизменной: Китай сохраняет нейтралитет и выступает посредником в мирном урегулировании.