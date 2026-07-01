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Урсула фон дер Ляйен в Баку
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Урсула фон дер Ляйен в Баку

Миннауки готовит меры по дошкольному образованию

17:48 152

Указ президента Азербайджанской Республики о внедрении модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования (https://president.az/az/articles/view/72776), является важным шагом на пути к повышению доступности услуг в этой области. Указ призван способствовать охвату дошкольным образованием большего числа детей за счет эффективного использования потенциала частных дошкольных образовательных учреждений, расширению возможностей выбора для родителей, а также реализации государственной поддержки в данной сфере посредством эффективных механизмов.

Суть новой модели заключается в предоставлении государственной финансовой поддержки родителям, которые в установленном порядке отдают своих детей в частные дошкольные образовательные учреждения, — а именно в покрытии части ежемесячной платы за обучение за счет средств государственного бюджета.

Такой подход не только укрепит сотрудничество между родителями, государством и частным сектором, но и придаст дополнительный импульс развитию дошкольных образовательных учреждений. Главная цель — расширить доступ детей к дошкольному образованию и существенно увеличить охват дошкольным образованием.

Министерство науки и образования совместно с соответствующими ведомствами приступило к принятию необходимых мер для реализации указа; подробная информация будет представлена общественности в ближайшие дни.

Отметим, что Кабинет Министров подписал распоряжение об обеспечении выполнения Указа президента Азербайджанской Республики № 691 от 19 июня 2026 года «О применении модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования» (https://nk.gov.az/az/senedler/serencamlar/mektebeqeder-tehsil-sahesinde-valideyn-dovlet-ozel-9588).

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