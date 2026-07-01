Израиль и Ливан подписали. «Хезболла» сказала: «Нет!»

26 июня в Вашингтоне Израиль, Ливан и США подписали рамочное соглашение, которое должно в будущем стать основой для более широкого мира. Госсекретарь США Марко Рубио назвал этот документ первым шагом к долгосрочному миру. Но для начала проясним, о чем вообще это соглашение. В тексте предусматривается поэтапное разоружение «Хезболлы» и демонтаж ее военной инфраструктуры, восстановление полного суверенитета Ливана с передачей исключительного права на применение силы самому ливанскому государству, а также постепенное расширение контроля ливанской армии над югом страны через специальные пилотные зоны. По мере устранения угроз безопасности Израиля ЦАХАЛ должен поэтапно вывести войска к официальной международно признанной границе. Для контроля над выполнением всех договоренностей будет создана Военная координационная группа с участием США, Израиля и Ливана.

Это соглашение в общем и целом может заложить вполне хороший фундамент для полноценного мира в будущем. Однако если Ливан и Израиль могут о чем-то договариваться, то с главным препятствием на пути к миру в лице «Хезболлы» договариваться ни о чем невозможно. Ее сторонники провели акции против нового соглашения, в результате чего ливанским силовикам пришлось их разгонять, применив слезоточивый газ. В руководстве «Хезболлы» также полностью отвергли подписанный документ. Согласно тексту документа, ЦАХАЛ отступит из двух определенных пилотных зон и передаст их под контроль ливанской армии, которая должна будет заняться разоружением боевиков и демонтажем инфраструктуры «Хезболлы». Недавно также появилась информация, согласно которой ЦАХАЛ сможет входить в эти районы для проверки того, как отработала ливанская армия. Посмотрим, как это будет работать. К сожалению, к подобным затеям с разоружением «Хезболлы» силами армии Ливана прибегали и раньше. После соглашения о прекращении огня в Ливане в ноябре 2024 года ливанская армия должна была разоружить «Хезболлу». За более чем год этого не произошло, а израильские военные все это время сохраняли за собой свободу действий на юге Ливана. Во время недавней войны США и Израиля с Ираном «Хезболла» напрямую вступила в конфликт на стороне Тегерана, обстреляв Израиль. Так что говорить о способности ливанской армии разоружать членов «Хезболлы» пока не приходится. Сильно снижают шансы на полноценное разоружение группировки и очень слабые государственные институты в Ливане.