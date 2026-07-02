Международные эксперты обсудили цифровое будущее Азербайджана

29–30 июня в рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) и Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (UN DESA) состоялся международный воркшоп на тему «Развитие цифрового правительства».

В течение двух дней представители государственных органов, частного сектора и международных организаций, а также ведущие эксперты в области цифрового управления обсуждали текущее состояние цифрового развития Азербайджана, реализуемые инициативы и приоритетные направления дальнейшей цифровой трансформации страны.

В ходе воркшопа были рассмотрены достижения Азербайджана в сфере цифрового правительства и ключевые стратегические приоритеты. Представители государственных органов представили результаты цифровой трансформации в своих сферах, рассказали о существующих вызовах и приняли участие в практических обсуждениях, посвященных уровню зрелости цифровых государственных услуг и развитию организационного потенциала. Особое внимание было уделено готовности Азербайджана к следующему этапу развития цифрового правительства, основанному на технологиях искусственного интеллекта.

Местные и международные эксперты поделились с участниками передовыми мировыми практиками в области развития цифрового правительства, межведомственной координации, формирования государственной политики на основе оценки результатов, трансформации государственных услуг с учетом потребностей граждан, а также современных технологических тенденций.