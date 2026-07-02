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Ильхам Алиев: Южный газовый коридор — яркий пример совместной деятельности Азербайджана и Евросоюза

Международные эксперты обсудили цифровое будущее Азербайджана

ФОТО
02:03 231

29–30 июня в рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) и Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (UN DESA) состоялся международный воркшоп на тему «Развитие цифрового правительства».

В течение двух дней представители государственных органов, частного сектора и международных организаций, а также ведущие эксперты в области цифрового управления обсуждали текущее состояние цифрового развития Азербайджана, реализуемые инициативы и приоритетные направления дальнейшей цифровой трансформации страны.

В ходе воркшопа были рассмотрены достижения Азербайджана в сфере цифрового правительства и ключевые стратегические приоритеты. Представители государственных органов представили результаты цифровой трансформации в своих сферах, рассказали о существующих вызовах и приняли участие в практических обсуждениях, посвященных уровню зрелости цифровых государственных услуг и развитию организационного потенциала. Особое внимание было уделено готовности Азербайджана к следующему этапу развития цифрового правительства, основанному на технологиях искусственного интеллекта.

Местные и международные эксперты поделились с участниками передовыми мировыми практиками в области развития цифрового правительства, межведомственной координации, формирования государственной политики на основе оценки результатов, трансформации государственных услуг с учетом потребностей граждан, а также современных технологических тенденций.

Заместитель председателя Правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев подчеркнул значимость мероприятия для Азербайджана:

«В течение двух дней мы провели содержательные и продуктивные обсуждения, посвященные достижениям Азербайджана в сфере цифрового правительства, вопросам готовности к внедрению искусственного интеллекта, кибербезопасности, достижению целей устойчивого развития и инклюзивной цифровой трансформации. Уверен, что этот воркшоп внесет значительный вклад в укрепление межведомственного взаимодействия и реализацию национальных приоритетов страны».

Руководитель направления по цифровому правительству Отдела государственных институтов и цифрового правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Винченцо Акваро отметил, что проведение воркшопа стало важным шагом на пути дальнейшего цифрового развития Азербайджана:

«В ходе этого воркшопа мы стали свидетелями целенаправленного подхода Азербайджана к построению современного, безопасного и ориентированного на человека цифрового правительства. Представители государственных органов, частного сектора, академического сообщества и международных партнеров объединились для содержательного обмена мнениями о достигнутых результатах и дальнейшей реализации национальных приоритетов в сфере цифрового развития».

Основной целью воркшопа «Развитие цифрового правительства» стало обсуждение и всесторонний анализ результатов, достигнутых в сфере цифровой трансформации, а также определение дальнейших приоритетов развития.

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