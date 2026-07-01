В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе со специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, находящимся с визитом в нашей стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, а также перспектив развития международного сотрудничества в данной сфере.