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Урсула фон дер Ляйен в Баку
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Урсула фон дер Ляйен в Баку

В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН

18:11 54

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе со специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, находящимся с визитом в нашей стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, а также перспектив развития международного сотрудничества в данной сфере.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подробно проинформировал о реализуемых в стране мерах по охране здоровья населения, обеспечению безопасности дорожного движения и своевременному оказанию качественной медицинской помощи лицам, получившим травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

Министр отметил, что безопасность дорожного движения охватывает не только транспортную сферу, но и является важным направлением общественного здравоохранения. В этой связи особое значение имеет расширение сотрудничества с международными организациями и изучение передового мирового опыта.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жан Тодт высоко оценил реализуемые в Азербайджане меры в области безопасности дорожного движения и отметил достигнутые в этом направлении результаты. Он подчеркнул, что ООН придает особое значение расширению сотрудничества с государствами-членами в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и защиты жизни и здоровья людей.

В ходе встречи были обсуждены вопросы усиления просветительской деятельности в сфере безопасности дорожного движения, дальнейшего развития системы экстренной медицинской помощи, повышения уровня координации между профильными структурами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

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