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В Армении огласят решение по искам оппозиции

18:31 429

Конституционный суд Армении завершил рассмотрение исков, поданных рядом оппозиционных партий, которые оспаривают итоги парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Арман Диланян, пишут армянские СМИ.

«Рассмотрение дела завершено. Решение будет обнародовано до конца дня 4 июля», — заявил он.

Отметим, с исками в Конституционный суд обратились несколько политических сил, включая блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Союз защитников демократии во имя республики» и «Новая сила». Третьей стороной по делу признана правящая партия «Гражданский договор».

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