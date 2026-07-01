USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1697
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе
Новость дня
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе

США и Катар обсудили перемирие в Ливане

18:49 255

Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани принял в Дохе спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения хода американо-иранских переговоров и усилий по укреплению режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает The National со ссылкой на заявление властей эмирата.

Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления режима прекращения огня в Ливане для сохранения единства, суверенитета и стабильности страны.

Эмир Катара подтвердил приверженность Дохи вместе с Исламабадом и дальше содействовать переговорному процессу в рамках меморандума для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Уиткофф и Кушнер поблагодарили Катар и Пакистан за их посреднические усилия и подтвердили приверженность США продолжению переговоров и дипломатических усилий в направлении достижения всеобъемлющего соглашения.

Ранее сообщалось, что 1 июля начались непрямые переговоры между Ираном и США через катарских и пакистанских посредников.

В этот же день замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади говорил с премьер-министром Катара о претворении в жизнь ирано-американского меморандума. За этим последовала трехсторонняя встреча представителей Ирана, Катара и Пакистана.

США обещают «удивительное коммюнике» саммита НАТО
США обещают «удивительное коммюнике» саммита НАТО Заявления Уитакера
19:44 283
В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН
В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН
18:11 405
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые ФОТО; обновлено 18:10
18:10 1846
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе фото, видео; обновлено 19:42
19:42 2355
Китай тайно обучал российских военных
Китай тайно обучал российских военных
17:26 1484
Европа хочет углубления с Азербайджаном
Европа хочет углубления с Азербайджаном
17:02 1718
После Турции будет Албания. Или нет?
После Турции будет Албания. Или нет?
16:42 2414
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 3412
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 1278
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 2416
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1846

ЭТО ВАЖНО

США обещают «удивительное коммюнике» саммита НАТО
США обещают «удивительное коммюнике» саммита НАТО Заявления Уитакера
19:44 283
В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН
В Минздраве встреча со спецпосланником генсека ООН
18:11 405
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые
Под огнем Одесса, Херсон, Харьков: есть погибшие и раненые ФОТО; обновлено 18:10
18:10 1846
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе
Ильхам Алиев: Азербайджан — главный торговый партнер Евросоюза на Южном Кавказе фото, видео; обновлено 19:42
19:42 2355
Китай тайно обучал российских военных
Китай тайно обучал российских военных
17:26 1484
Европа хочет углубления с Азербайджаном
Европа хочет углубления с Азербайджаном
17:02 1718
После Турции будет Албания. Или нет?
После Турции будет Албания. Или нет?
16:42 2414
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны
КАБы теперь есть и у Украины. Это изменит ход войны Forbes
16:10 3412
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае
Телефон — в Вашингтоне, интересы — на Южном Кавказе, опасность — в Китае наш обзор
16:05 1278
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
Генсек НАТО о состоянии украинской армии
16:05 2416
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага
«Озеро» из бытовых, дождевых и грунтовых вод. Резиновые сапоги — главный дефицит в поселке Маштага наш спецреп
13:48 1846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться