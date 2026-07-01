США и Катар обсудили перемирие в Ливане

Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани принял в Дохе спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения хода американо-иранских переговоров и усилий по укреплению режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает The National со ссылкой на заявление властей эмирата.

Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления режима прекращения огня в Ливане для сохранения единства, суверенитета и стабильности страны.

Эмир Катара подтвердил приверженность Дохи вместе с Исламабадом и дальше содействовать переговорному процессу в рамках меморандума для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Уиткофф и Кушнер поблагодарили Катар и Пакистан за их посреднические усилия и подтвердили приверженность США продолжению переговоров и дипломатических усилий в направлении достижения всеобъемлющего соглашения.

Ранее сообщалось, что 1 июля начались непрямые переговоры между Ираном и США через катарских и пакистанских посредников.

В этот же день замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади говорил с премьер-министром Катара о претворении в жизнь ирано-американского меморандума. За этим последовала трехсторонняя встреча представителей Ирана, Катара и Пакистана.