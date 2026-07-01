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Трамп разрешил Пулти «рассекречивать все»

ФОТО
19:12 608

Американский президент Дональд Трамп заявил, что наделил исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Билла Пулти полномочиями рассекречивать практически любую информацию.

«Билл будет там (на этом посту) находиться лишь достаточно короткое время. Но пока он там, я сказал: он может рассекречивать все, что хочет», — сказал американский лидер в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

«Я ему сказал: «Вы можете рассекречивать все, что хотите», — подчеркнул президент. Он подтвердил, что позволил Пулти «рассекречивать почти все».

Кроме того, Трамп сообщил, что Пулти будет возглавлять Нацразведку США 1-2 месяца. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джея Клейтона, который должен на постоянной основе сменить Пулти, состоятся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США через две недели, уточнил президент.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулти

Пулти приступил к исполнению обязанностей директора Нацразведки США 19 июня. Он сохранил за собой пост главы Федерального управления жилищного финансирования и руководителя ипотечного агентства Fannie Mae/Freddie Mac.

О назначении Пулти Трамп объявил 2 июня. Многие политические оппоненты американского лидера подвергли критике это решение, подчеркивая, что Пулти не обладает опытом, необходимым для этого поста, и ему будет сложно одновременно совмещать две должности.

22 мая Трамп подтвердил, что Тулси Габбард покидает пост директора Национальной разведки США. Габбард объяснила прошение об отставке необходимостью «иметь возможность полностью поддерживать мужа в ходе начинающегося курса его лечения» в связи с выявленным у него раком. Тем не менее были также сведения о том, что Белый дом вынудил Габбард подать прошение об отставке. Пресс-служба американского президента отрицает это. Директор Национальной разведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.

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