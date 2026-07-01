Трамп разрешил Пулти «рассекречивать все»

«Билл будет там (на этом посту) находиться лишь достаточно короткое время. Но пока он там, я сказал: он может рассекречивать все, что хочет», — сказал американский лидер в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

«Я ему сказал: «Вы можете рассекречивать все, что хотите», — подчеркнул президент. Он подтвердил, что позволил Пулти «рассекречивать почти все».

Кроме того, Трамп сообщил, что Пулти будет возглавлять Нацразведку США 1-2 месяца. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джея Клейтона, который должен на постоянной основе сменить Пулти, состоятся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США через две недели, уточнил президент.