США обещают «удивительное коммюнике» саммита НАТО

«Мы ожидаем, что бремя войны на европейском континенте будут нести наши европейские союзники. Но США, как я повторяю, не уходят. Мы продолжим делать то, что делаем. И мы рассчитываем, что наши союзники присоединятся к нам в этих усилиях», — сказал он журналистам на брифинге.

США исходят из того, что финансовое «бремя войны» в Украине должна нести Европа. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Его попросили уточнить, какими будут объявления на предстоящем 7-8 июля саммите НАТО о дальнейшей поддержке Киева. «Объявления США и союзников, думаю, будут существенными. Считаю, что вы увидите, как все будут наращивать усилия», — ответил Уитакер.

Кроме того, постпред заявил, что НАТО объявит в Анкаре о долгосрочных обязательствах по поддержке Киева, и заверил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться мирного урегулирования в Украине.

«Вам следует ожидать долгосрочных устойчивых обязательств по поддержке Украины, которые помогут ей продолжать вести боевые действия <...>. И в то же время по сигнализированию России о том, что этой войне следует завершиться», — сказал он, комментируя планы проведения встречи альянса на высшем уровне в Анкаре. Вдаваться в детали американский дипломат не стал.

Кроме того, постпред утверждал, что к заключению договоренности сейчас не готовы ни Киев, ни Москва. «Мы хотим заключить сделку. Но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое, как говорил наш президент. И в настоящее время не кажется, что какая-либо из сторон в конечном счете готова согласиться на одну и ту же сделку. Однако мы продолжим нажимать и вести переговоры», — отметил Уитакер.

Кроме того, постпред США заявил, что итоговое коммюнике саммита НАТО «удивит содержанием». Он отметил, что оно будет опубликовано 8 июля.

«Вы увидите окончательную версию, когда она появится <...> в следующую среду, 8 [июля]. И вы будете очень удивлены содержанием», — сказал Уитакер. При этом дипломат не уточнил, по какой причине документ вызовет удивление.