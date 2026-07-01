Разрушенная логистика: российская пехота преодолевает пешком десятки километров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские удары по военным целям РФ в Крыму и на юге привели к серьезным проблемам с логистикой для российских войск и «накоплением большого количества кризисов». Об этом украинский министр сказал на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном.

По его словам, Украина уже фиксирует, как на некоторых участках фронта на юге российская пехота из-за разрушенной логистики двигается 30 километров пешком, чтобы зайти на позиции.

Федоров отметил, что «у россиян появились большие проблемы с тем, чтобы доставлять пехоту на первую линию, с ее снабжением, а также с топливом для генераторов для операторов БПЛА».

Отдельно Федоров напомнил анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневную операцию влияния на РФ с целью принуждения ее к миру, отметив, что она «продолжает реализовываться».

«Поэтому все идет по плану, важно увеличивать интенсивность ударов, увеличивать привлечение ресурсов для этого, скорее получать транши от европейского кредита», — заявил Федоров.

Министр назвал это «плохой новостью для россиян», потому что сейчас Минобороны наращивает интенсивность закупок для того, чтобы продолжать перехватывать инициативу на фронте.

Также Федоров отметил, что Украина продолжит наращивать технологические возможности беспилотных систем для поражения военных объектов России, в частности, на территории аннексированного Крыма.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский одобрил 40-дневную операцию СБУ, чтобы «вынудить Россию прекратить войну».