Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида

Судебный процесс в Лос-Анджелесе по делу о многолетней кровавой войне между армянскими мафиозными группировками отложен до июня следующего года по настоянию адвокатов. Журнал Los Angeles Magazine пишет, что одна из преступных группировок использовала членов мексиканской мафии в качестве киллеров. Федеральные правоохранительные органы периодически публикуют материалы о деятельности армянских преступных группировок в Соединенных Штатах. Например, известно, что армянская мафия в Лос-Анджелесе является одним из главных организаторов многомиллиардных махинаций в сфере здравоохранения через программу Medicare. В январе этого года глава американских программ Medicare и Medicaid доктор Мехмет Оз заявил, что «армяно-русская мафия» в Лос-Анджелесе присвоила средства федерального бюджета, используя имена более 100 000 пациентов.

Нынешнее дело касается двух группировок, возглавляемых армянскими криминальными авторитетами — Арой Артуни и его заклятым врагом Робертом Амиряном. Правоохранительные органы США арестовали их в ходе масштабной операции в прошлом году после многолетнего расследования. В ходе крупной федеральной операции во Флориде и Калифорнии были арестованы 13 человек, обвиняемых в причастности к транснациональной преступной организации. Министерство юстиции США заявило, что аресты основаны на пяти федеральных жалобах, в которых подробно описываются серьезные преступления, включая покушения на убийство, похищения людей, кражу грузов и незаконное хранение огнестрельного оружия. Хотя считается, что преступная сеть была сосредоточена в округе Лос-Анджелес, по данным Министерства юстиции, Флорида также сыграла ключевую роль в расследовании и правоприменительных действиях. Так, Артуни связан с более масштабной схемой, включающей кражу товаров на сумму более 83 миллионов долларов у онлайн-ритейлеров, таких как Amazon. Группировка, предположительно, выдавала себя за законных грузоперевозчиков, заключала контракты на доставку грузов, а затем перенаправляла их для незаконной перепродажи.