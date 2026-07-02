Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида

Судебный процесс в Лос-Анджелесе по делу о многолетней кровавой войне между армянскими мафиозными группировками отложен до июня следующего года по настоянию адвокатов. Журнал Los Angeles Magazine пишет, что одна из преступных группировок использовала членов мексиканской мафии в качестве киллеров.
Федеральные правоохранительные органы периодически публикуют материалы о деятельности армянских преступных группировок в Соединенных Штатах. Например, известно, что армянская мафия в Лос-Анджелесе является одним из главных организаторов многомиллиардных махинаций в сфере здравоохранения через программу Medicare. В январе этого года глава американских программ Medicare и Medicaid доктор Мехмет Оз заявил, что «армяно-русская мафия» в Лос-Анджелесе присвоила средства федерального бюджета, используя имена более 100 000 пациентов.
Нынешнее дело касается двух группировок, возглавляемых армянскими криминальными авторитетами — Арой Артуни и его заклятым врагом Робертом Амиряном. Правоохранительные органы США арестовали их в ходе масштабной операции в прошлом году после многолетнего расследования.
В ходе крупной федеральной операции во Флориде и Калифорнии были арестованы 13 человек, обвиняемых в причастности к транснациональной преступной организации. Министерство юстиции США заявило, что аресты основаны на пяти федеральных жалобах, в которых подробно описываются серьезные преступления, включая покушения на убийство, похищения людей, кражу грузов и незаконное хранение огнестрельного оружия.
Хотя считается, что преступная сеть была сосредоточена в округе Лос-Анджелес, по данным Министерства юстиции, Флорида также сыграла ключевую роль в расследовании и правоприменительных действиях. Так, Артуни связан с более масштабной схемой, включающей кражу товаров на сумму более 83 миллионов долларов у онлайн-ритейлеров, таких как Amazon. Группировка, предположительно, выдавала себя за законных грузоперевозчиков, заключала контракты на доставку грузов, а затем перенаправляла их для незаконной перепродажи.
В федеральных показаниях эта мафиозная организация описывается как часть более крупной сети, связанной с русской мафией.
Расследование по делу завершено, и недавно материалы были направлены в суд. Согласно обвинительному заключению, преступные группировки во главе с Артуни и Амиряном использовали убийства и похищения для «расширения и поддержания своего контроля» над долиной Сан-Фернандо.
Отмечается, что с 2022 года два местных криминальных лидера вели борьбу за власть на своей территории, что, по словам федеральных прокуроров, превратило долину в зону боевых действий, приведя к «многочисленным покушениям на убийство и похищению человека».
В рамках криминальных разборок Артуни «заказал» Амиряна членам мексиканской мафии. Но киллеры ошиблись — в марте 2025 года вместо Амиряна преступники открыли огонь по его сожительнице. За 39-летней женщиной следили до самого ее дома в Студио-Сити. Когда она припарковала машину, в салоне которой находились ее дети, двое вооруженных мужчин в масках открыли огонь, ранив ее в ногу.
По словам прокуроров, подозреваемый в стрельбе Карлос Армандо Очоа Гримальди потребовал обещанный ему «гонорар» в размере 50 000 долларов, однако получил меньшую сумму, поскольку вместо «клиента» он стрелял по его женщине.
Адвокаты обвиняемых подали ходатайство и попросили перенести судебное разбирательство на июнь 2027 года, ссылаясь на сложность обвинений и количество фигурантов дела.