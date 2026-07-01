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Максимальная температура воздуха в июне в Азербайджане составила 40 градусов

21:06 353

В июне 2026 года температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове по сравнению с климатической нормой 21 день была выше нормы (на 1-7 градусов), 9 дней — ниже нормы (на 0-2 градуса). Среднемесячная температура составила 24 градуса тепла, что на 1 градус выше климатической нормы. Об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура воздуха в июне в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 19 июня — 37 градусов тепла (Сумгаит), а в регионах (Джульфа) 20 июня — 40 градусов тепла. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11 градусов тепла 3 июня (Маштага), а в высокогорных районах в тот же день температура была близка к 0 градусов (Шахдаг): «В некоторые дни июня погодные условия временами сопровождались осадками, молниями, в горах шел снег. В некоторых местах осадки носили характер интенсивных и сильных ливней. Больше всего осадков по регионам выпало в Балакен-Шекинской зоне — 168 процентов от месячной нормы (Кишчай-Шеки — 170 миллиметров), в Центрально-Аранской зоне — 295 процентов от месячной нормы (Билясувар — 59 мм), в Баку и на Абшеронском полуострове - 258 процентов от месячной нормы (Баку — 26 мм). В результате снегопада максимальная высота снежного покрова была зафиксирована 7 июня на Шахдаге и составила 1 сантиметр».

Он также сообщил, что в течение июня в некоторых селах Дашкесанского, Гедабекского, Загатальского, Товузского, Газахского, Гёйгёльского, Тертерского, Кельбаджарского, Лачинского, Зангиланского, Губадлинского и Агстафинского районов наблюдался град. Самый крупный был зафиксирован в Агстафинском районе, его диаметр составил 25-28 мм.

«В некоторые дни июня в связи с ветреными погодными условиями было объявлено 6 желтых и оранжевых предупреждений. В Баку и на Абшеронском полуострове ветреная погода наблюдалась 6 дней, а в регионах — 23 дня, максимальная скорость ветра в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах усиливалась до 28 метров в секунду», — подчеркнул начальник службы.

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