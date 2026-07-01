Зеленский: Россия готовит новый массированный удар

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил жителей страны, что в ночь на четверг российские войска могут нанести новый массированный удар. По его словам, соответствующую информацию он получил от украинской разведки.

«Сегодня прошу наших людей в Украине быть особенно осторожными — беречь себя, свои семьи, детей, обязательно пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Мы знаем, что (президент России Владимир) Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Сегодня ночью — именно такая угроза», — написал он в соцсетях.

«Глава России категорически отказывается заканчивать войну. И хотя мы уже всеми возможными официальными и неофициальными каналами — через близких ему людей — донесли до него, что войну можно и нужно закончить и что мы в Украине готовы к встречам, к содержательным переговорам, он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины, против других соседей и Европы в целом», — добавил Зеленский.