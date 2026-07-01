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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву
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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву

США не исключают возобновления войны с Ираном

21:49 94

США не исключают возобновления военных действий против Ирана в случае, если Тегеран начнет восстанавливать свою ядерную программу, представлять угрозу соседним странам или поддерживать боевые группировки в регионе. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом из Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

«Если Иран захочет восстановить свою ядерную программу, угрожать своим соседям или финансировать терроризм — у президента (США Дональда Трампа) есть варианты. Я не могу ничего обещать, потому что, разумеется, это зависит от того, как себя в конечном счете поведут иранцы. В чем я уверен, так это в том, что президент не направит обратно наши войска, если в этом не будет необходимости, если не будет четко определенной цели», — заявил Вэнс. 

При этом он положительно охарактеризовал ход технических консультаций представителей США и Ирана. «Пока рано говорить об итогах, но они идут хорошо», — подчеркнул вице-президент США.

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