Первый полет Трампа на подаренном самолете

Президент США Дональд Трамп впервые совершил полет на новом самолете Air Force One, которым стал переоборудованный Boeing 747, ранее переданный правительством Катара в качестве подарка Соединенным Штатам. Первый рейс состоялся во время поездки главы Белого дома на мероприятия по случаю 250-летия США.

Во время общения с журналистами перед вылетом Трамп заявил, что США не смогли бы самостоятельно создать такой самолет из-за высокой стоимости проекта. По его словам, Катар взял на себя расходы, а сам лайнер считается одной из самых современных и дорогих моделей в своем классе.

По данным СМИ, стоимость воздушного судна оценивается примерно в $400 млн. После передачи самолет прошел переоборудование для выполнения функций президентского борта и был официально зарегистрирован в структуре Пентагона.

Новый Air Force One получил обновленный дизайн и современный интерьер с президентской символикой. Ожидается, что Дональд Трамп будет использовать этот самолет до тех пор, пока компания Boeing не завершит строительство и переоборудование новых президентских лайнеров, которые должны заменить эксплуатируемые с начала 1990-х годов воздушные суда.