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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву
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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву

ЧП с военным вертолетом США в Аравийском море

22:55 398

Американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсетях.

Отмечается, что воздушное судно приписано к авианосцу USS George H.W. Bush.

Военные подчеркнули, что авария не вызвана «враждебными действиями».

«Нет признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bush», — заявили американские военные

На борту находились четверо членов экипажа, трое из них спасены и доставлены на борт авианосца. Один человек числится пропавшим, ВМС США в регионе ведут его поиски.

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