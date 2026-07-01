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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву
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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву

В Иране обещают возмездие за гибель Али Хаменеи

23:07 342

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в публикации Зольгадра в соцсети X.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр

Зольгадр назвал «сжатый кулак» Хаменеи в момент гибели «вечным символом» иранской доктрины национальной безопасности.

Официальное прощание с аятоллой Али Хаменеи будет проходить почти через четыре месяца после его гибели 28 февраля в результате первых ударов США и Израиля.

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