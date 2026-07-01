В Иране обещают возмездие за гибель Али Хаменеи

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в публикации Зольгадра в соцсети X.