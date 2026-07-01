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Урсула фон дер Ляйен аплодирует Алиеву

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

23:35 65

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла очередной удар в секторе Газа. Его целью стала ликвидация командира взвода боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в южной части сектора Газа ликвидировала командира взвода военного крыла ХАМАС Аделя Асфура. На протяжении всей войны Асфур проводил снайперские атаки и атаки с применением взрывных устройств против войск ЦАХАЛа, действующих в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Кроме того, ликвидированный «в последние недели участвовал в попытках восстановления боеспособности ХАМАС» и «представлял угрозу для военнослужащих, действующих в секторе Газа». 

В пресс-службе отметили, что ликвидация была осуществлена посредством удара с воздуха. «Перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения», — добавили в ведомстве.

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