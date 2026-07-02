Совокупные потери России и Украины в войне превысили 2 млн человек

За четыре года войны России против Украины погибли или получили ранения более 2 млн военнослужащих с обеих сторон. Об этом говорится в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опубликованном The New York Times.

Как отмечают аналитики, наибольшие потери понесла Россия — около 1,4 млн военных, из которых около 450 тыс. погибли. В то же время украинские потери оценивают в 525–625 тыс. человек, включая 125–150 тыс. погибших.

«Россия понесла более тяжелые потери: 1,4 миллиона военнослужащих, убитых или раненых с февраля 2022 года, когда РФ вторглась в Украину. При этом из этого числа 450 000 погибли, что в четыре раза превышает потери США во всех войнах вместе взятых со времен Второй мировой войны», — говорится в исследовании.

Соответствующие оценки ориентировочные, ведь Москва регулярно занижает данные, а Киев официально их не раскрывает. Источниками стали оценки правительств Соединенных Штатов и Великобритании, а также другие открытые данные.

Эксперты отмечают, что, несмотря на значительные потери, РФ сохраняет численность армии благодаря мобилизации, призыву и привлечению осужденных. В то же время Украина при наличии меньшего количества человеческого ресурса теряет значительную часть своей армии.