Германия предъявила обвинение украинцу в подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не известны подробности предъявления обвинения украинцу по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, сообщают украинские СМИ .

«Украина официально не получала всех деталей», — сообщил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

«Мы не получали официально всех деталей, по крайней мере, я не видел. Соответствующие органы наших двух стран свяжутся, и когда мы получим больше деталей, наверное, сможем отреагировать», — сказал президент.

Ранее федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение гражданину Украины по делу о подрыве «Северных потоков». По версии следствия, он входил в группу, которая на съемной яхте Andromeda отправилась к месту взрывов. Следствие полагает, что водолазы заложили взрывные устройства на газопроводах на глубине около 80 метров. Украинца задержали в Италии в 2025 году по европейскому ордеру, после чего экстрадировали в Германию. Он исключает все обвинения, а его адвокаты заявляют, что доказательств причастности к подрыву недостаточно.