Франция увеличит военный бюджет

«Этот законопроект конкретизирует увеличение финансирования на €36 млрд в период с 2026 по 2030 год. И, конечно же, эти усилия предпринимаются с полным пониманием сильно ухудшившейся ситуации с бюджетом», — заявила во время открытия слушаний министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

Таким образом, общие траты на оборонную сферу во Франции в рамках программы 2024-2030 годов вырастут с €400 до €436 млрд. Это позволит Парижу отчитаться о выделении на оборону до 2,5% от национального ВВП. Этот закон не подразумевает изменение структуры вооруженных сил, однако предполагает использование опыта конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, особенно в отношении объема запасов ракет и снарядов, а также ведущей роли беспилотных летательных аппаратов, для увеличения инвестиций в эти секторы.

Agence France-Presse отмечает, что, хотя закон о военном планировании принимается на несколько лет, расходы могут быть пересмотрены при составлении очередного годового бюджета. Кроме того, новый президент Франции, который должен прийти на смену Эммануэлю Макрону в 2027 году, может инициировать собственный законопроект о военном планировании.