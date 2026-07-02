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Не видать Китаю Панамского канала

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит перехода Панамского канала под контроль Китая. Об этом Трамп сказал во время выступления в штате Северная Дакота.

«Сейчас Китай пытается взять под контроль Панамский канал. Мы этого не допустим», — сказал президент США.

Говоря о Панамском канале, Трамп также раскритиковал решение США передать управление этим стратегически важным объектом Панаме.

«Мы передали его Панаме, и они получили от этого огромную прибыль. Это было очень глупое решение. Это самый дорогой и самый прибыльный проект, который мы когда-либо строили», — подчеркнул Трамп.

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