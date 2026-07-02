Иран создает оперативный канал связи с США

Между США и Ираном создается оперативный канал связи наблюдательной группы по меморандуму о взаимопонимании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, говоря о двух заседаниях с участием Катара, Ирана и Пакистана, состоявшихся в Дохе, сообщает ISNA.

«Было принято решение до завтрашнего дня (2 июля) создать оперативный канал связи наблюдательной группы, чтобы в официальной форме довести до сведения имеющиеся недостатки меморандума о взаимопонимании, обсудить их и принять соответствующие решения», — заявил он.

Кроме того, обсуждался вопрос замороженных активов Ирана.

«На встречах с катарскими официальными лицами, в том числе с представителями Центрального банка, были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся расходования части первоначальной суммы в размере 6 млрд долларов. Было принято решение, что в соответствии с потребностями, заявленными нашей страной, будут закуплены необходимые товары и переданы Ирану», — заявил Гарибабади.