Масштабный обстрел Россией Киева: много погибших и пострадавших, разрушений, горят дома

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что массированный удар наносился оружием воздушного, наземного, морского базирования, а также беспилотниками. Утверждается, что в результате атаки поражены предприятия украинского ВПК и объекты ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Тимур Ткаченко при этом сообщает о восьми погибших. Он написал, что в Киеве «есть очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей». Позже Кличко сообщил о десяти погибших.

С ночи на 2 июля Киев подвергается массированным атакам России ракетами и дронами, заявили местные власти. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки в Киеве погибли пять человек, еще 34 человека пострадали, из них 32 — госпитализированы.

Пятеро пострадавших - водители и медики, работающие на оказавшейся под ударом подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. По словам Кличко, в том же районе в результате атак возник пожар на крыше гостиницы и на рынке. Кроме того, крыша жилой многоэтажки горит в Голосеевском районе; в Деснянском - разрушения в девятиэтажном доме, из-за которых люди оказались заблокированы, падение обломков БПЛА возле частного дома. Жители одной из квартир оказались заблокированы также в Дарницком районе, там же частично обрушилось пятиэтажное здание, горят несколько частных домов.

По словам Ткаченко, пожары возникли в Соломенском и Святошинском районах, еще удары пришлись по Оболонскому и Подольскому районам.

Вечером 1 июля президент Украины Владимир Зеленский, который принимал в Дублине участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Евросоюза, ссылаясь на данные разведки, заявил о возможном «российском массированном ударе» по Украине. «Сразу после пресс-конференции я с командой возвращаюсь в Украину. Есть информация от разведки о подготовке РФ к новому обстрелу», - сказал украинский президент.