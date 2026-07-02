Прогресс на непрямых переговорах США и Ирана

«Посредники из Катара и Пакистана провели в Дохе отдельные встречи с американскими и иранскими переговорщиками, в ходе которых был достигнута положительная динамика по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании», — сказал представитель МИД Катара.

На непрямых переговорах США и Ирана в Дохе достигнут прогресс по вопросам, связанным с меморандумом о прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.

По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Следующая встреча будет запланирована «в максимально короткие сроки» после завершения похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в конце февраля Вооруженными силами США при начале военной операции «Эпическая ярость».

Ранее CNN сообщал, что в среду Иран и США ведут непрямые переговоры через посредников от Катара и Пакистана.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер во вторник и среду проводили переговоры в Катаре. В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани они обсудили соблюдение перемирия в Ливане и статус переговоров США и Ирана, предусматриваемых подписанным Вашингтоном и Тегераном меморандумом о взаимопонимании.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней, постепенную отмену американских ограничений, разблокировку Ормузского пролива и обсуждение иранской ядерной программы.