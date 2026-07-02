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Падение нефти

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 27 февраля, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $71,21 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,4. Их стоимость, под данным биржи ICE, упала на 2%.

Падение нефти происходит на фоне возобновления движения танкеров через Ормузский пролив, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками «черного золота» с Ближнего Востока, пишет CNBC.

Дополнительное давление на рынок оказали возобновление отгрузок Saudi Aramco с терминала Рас-Танура после почти четырехмесячного перерыва и ожидания избытка предложения. Снижению цен также способствовало решение Омана сохранить свободный проход судов через пролив и открыть временные безопасные маршруты.

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