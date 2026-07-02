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Празднование победы привело к трагедии

08:42 629

Четыре человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу, передает Associated Press.

По информации Секретариата здравоохранения Мехико, две женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались тысячи людей. По данным властей, они скончались от удушья. Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико Надин Гасман сообщила еще об одной жертве. Мужчине в возрасте около 30 лет потребовалась госпитализация из-за эпилептического припадка, судорог и желудочно-кишечного кровотечения. Он скончался в больнице от остановки сердца и дыхания.

Сообщается, что в давке также пострадали десятки человек, но без летального исхода.

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