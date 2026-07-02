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США вывели стратегические бомбардировщики из Британии

08:51 284

Военно-воздушные силы США вывели с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании все стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, сообщает The War Zone.

По данным издания, последние шесть самолетов покинули британскую базу двумя волнами по три машины и отправились обратно на места своего постоянного базирования в США.

Во время военной операции США и Израиля против Ирана в Фэрфорде были размещены 15 бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они применялись для нанесения ударов по ключевым иранским объектам, включая защищенные места хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

Сейчас на авиабазе в Великобритании по-прежнему остается группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Параллельно с этим на британскую авиабазу Лейкенхит вернулись 15 американских истребителей F-15E Strike Eagle, которые на протяжении пяти месяцев находились в Иордании.

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