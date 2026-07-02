Полмиллиарда на борьбу с беспилотниками

Пентагон заключил контракт на $500 млн для закупки систем противодействия беспилотникам, сообщает пресс-служба ведомства.
«Компания AeroVironment из Сими-Валли, штат Калифорния, получила контракт с фиксированной стоимостью в $500 млн на поставку коммерческих средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами и систем противодействия малоразмерным беспилотникам», — отмечается в сообщении военного ведомства США.
AeroVironment является крупным подрядчиком американской оборонной промышленности, специализируется на создании БПЛА и систем противодействия беспилотникам.