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Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель

10:32 316

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящие в AZCON Holding, расширяют свою маршрутную сеть, открывая прямые регулярные рейсы в столицу Бельгии — Брюссель. Билеты на новое направление уже поступили в продажу. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Первый рейс в Брюссель состоится 8 мая 2027 года. Полеты по маршруту Баку – Брюссель – Баку будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

«Новый маршрут будет способствовать дальнейшему развитию деловых, туристических и культурных связей между Азербайджаном и Бельгией, а также обеспечит пассажирам удобное прямое авиасообщение с одним из ведущих политических, экономических и транспортных центров Европы. Брюссель, где расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО, является одним из ключевых мировых центров дипломатии и международного бизнеса. Вместе с тем город славится своим богатым историко-культурным наследием, знаменитой площадью Гран-Плас, комплексом «Атомиум», многочисленными музеями, гастрономией и неповторимой атмосферой, благодаря чему считается одним из самых популярных туристических направлений Европы. Брюссель также является одним из ключевых транспортных узлов Европы. Отсюда можно с комфортом добраться до Амстердама примерно за два часа, а также до Люксембурга, Кельна и других городов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что приобрести авиабилеты можно на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах AZAL и у аккредитованных агентств.

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