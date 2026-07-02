Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящие в AZCON Holding, расширяют свою маршрутную сеть, открывая прямые регулярные рейсы в столицу Бельгии — Брюссель. Билеты на новое направление уже поступили в продажу. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Первый рейс в Брюссель состоится 8 мая 2027 года. Полеты по маршруту Баку – Брюссель – Баку будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.