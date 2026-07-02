Украинцы атаковали Нижний Новгород: есть погибший. Загорелся НПЗ

В Нижнем Новгороде в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек, сообщил глава региона Глеб Никитин. Четыре человека пострадали, один из них госпитализирован.

По словам Никитина, силы ПВО в течение ночи уничтожили 30 беспилотников. Падение обломков, заявил он, вызвало «некритические повреждения» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Украинские телеграм-каналы пишут, что атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Кстово под Нижним Новгородом и публикуют кадры пожара.

Генштаб ВСУ подтвердил удар дронами по НПЗ «Лукойла» в Кстово. По предварительным данным, заявили украинские военные, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.

На сайте «Лукойла» сообщается, что НПЗ в Кстове — это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в Российской Федерации, которое выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов.