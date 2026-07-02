Турецкий министр у Ильхама Алиева

Как сообщает официальный сайт главы государства, выразив признательность за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал Алиеву приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия главе турецкого государства.

Гость подчеркнул, что связи, основанные на общей истории, культуре и братстве, еще больше развиваются благодаря искренним отношениям, существующим между президентами Азербайджана и Турции.

Министр юстиции Турции отметил, что Азербайджан развивается благодаря сильному лидерству главы государства, и в этой связи затронул экономический прогресс страны, дальнейшее укрепление его международного авторитета и историческую победу в Карабахе.

Акын Гюрлек также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации стратегических проектов в регионе в области энергетики и коммуникаций, включая Зангезурский коридор, и заявил, что Анкара и впредь будет рядом с Баку.

В ходе беседы было с удовлетворением подчеркнуто успешное развитие охватывающих все сферы азербайджано-турецких братских и союзнических отношений. Было отмечено налаживание эффективного партнерства между министерствами юстиции обеих стран, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.