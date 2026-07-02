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Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

Израиль грозит Хаменеи. В Тегеране ответили

10:35 256

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил генеральному секретарю ООН протест в связи с высказываниями министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обречен на смерть. Об этом информирует «Аль-Джазира».

Иравани назвал угрозу со стороны министра обороны Израиля «частью преднамеренной и систематической политики государственного терроризма», направленной против иранских правительственных чиновников.

Он заявил о «незаконных актах агрессии израильского режима против Ирана, включая убийство иранского лидера аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных чиновников, совершенное при участии, координации и поддержке Соединенных Штатов».

Иравани добавил, что Совбез ООН позволил Израилю действовать безнаказанно, и предупредил, что Тегеран ответит на любые враждебные действия.

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