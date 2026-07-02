USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1697
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

В Белгород завозят индийцев и кенийцев

10:44 280

Белгородская область России, практически ежедневно подвергающаяся атакам дронов, стала лидером региона по росту спроса на иностранную рабочую силу: за первые четыре месяца 2026 года работодатели региона подали заявки на привлечение 1,3 тыс. мигрантов из стран с визовым режимом — это почти втрое больше, чем за весь 2025 год, и в 17 раз превышает показатель 2024-го.

Как сообщили «Коммерсанту» представители властей области, основная потребность сформирована девятью предприятиями сельхозотрасли, которые запросили работников из Кении (512 человек), Индии (418), Вьетнама (171), Бангладеш (66) и Китая (51).

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Черноземья. В Тамбовской области объём квот на иностранных работников увеличился с 684 человек в 2024 году до 1,6 тыс. в 2026-м (преимущественно из Индии, Кении и Вьетнама), в Воронежской области спрос за четыре месяца текущего года вырос почти в четыре раза по сравнению с полным 2025-м, в Курской — вдвое, в Орловской — также отмечен устойчивый рост. Исключением стала Липецкая область, где объём утверждённых квот, напротив, сократился почти в четыре раза — причины не уточняются.

Как отметили заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива и директор Санкт-Петербургского ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Сергей Балабанов, интерес к индийским работникам демонстрирует «взрывной рост», а в ближайшие годы Россия будет переходить к системной модели целевого организованного набора мигрантов под конкретные запросы работодателей.

Рост интереса к иностранным работникам в Белгородской области и других регионах Черноземья происходит на фоне системного кадрового кризиса в России. По оценкам Bloomberg, стране не хватает около 1,5 млн работников, Высшая школа экономики называла цифру 2,6 млн, а Минтруд прогнозирует рост нехватки кадров до 3,1 млн к 2030 году.

Демограф Игорь Ефремов связывает ситуацию с мобилизацией и вербовкой мужчин на войну (около 1,7 млн человек за 2022–2025 годы), массовой эмиграцией (от 600 тыс. до более 1 млн человек) и сокращением числа трудовых мигрантов примерно на 1 млн после ужесточения миграционных правил.

В Белгород завозят индийцев и кенийцев
В Белгород завозят индийцев и кенийцев
10:44 281
Турецкий министр у Ильхама Алиева
Турецкий министр у Ильхама Алиева фото
10:31 338
Масштабный обстрел Россией Киева: число погибших растет, много разрушений...
Масштабный обстрел Россией Киева: число погибших растет, много разрушений... фото; обновлено 10:50
10:50 4705
Украинцы атаковали Нижний Новгород: есть погибший. Загорелся НПЗ
Украинцы атаковали Нижний Новгород: есть погибший. Загорелся НПЗ
10:15 671
Завершился визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан
Завершился визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан
09:25 1106
Хаб для Пентагона — мишень для Тегерана. А Грузии оно надо?
Хаб для Пентагона — мишень для Тегерана. А Грузии оно надо? наша аналитика
02:07 3291
Падение нефти. Дешевеет и азербайджанская
Падение нефти. Дешевеет и азербайджанская обновлено 10:37
10:37 1730
Прогресс на непрямых переговорах США и Ирана
Прогресс на непрямых переговорах США и Ирана так заявили в МИД Катара
08:16 801
ЧМ-2026: США обыграли Боснию, волевые победы Бельгии и Англии над африканцами
ЧМ-2026: США обыграли Боснию, волевые победы Бельгии и Англии над африканцами видео, обновлено 06:06
06:06 4476
Траур в Венесуэле: уже более 2 тысяч погибших в землетрясениях
Траур в Венесуэле: уже более 2 тысяч погибших в землетрясениях видео; обновлено 23:17
1 июля 2026, 23:17 2066
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать обновлено 00:17
00:17 8602

ЭТО ВАЖНО

В Белгород завозят индийцев и кенийцев
В Белгород завозят индийцев и кенийцев
10:44 281
Турецкий министр у Ильхама Алиева
Турецкий министр у Ильхама Алиева фото
10:31 338
Масштабный обстрел Россией Киева: число погибших растет, много разрушений...
Масштабный обстрел Россией Киева: число погибших растет, много разрушений... фото; обновлено 10:50
10:50 4705
Украинцы атаковали Нижний Новгород: есть погибший. Загорелся НПЗ
Украинцы атаковали Нижний Новгород: есть погибший. Загорелся НПЗ
10:15 671
Завершился визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан
Завершился визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан
09:25 1106
Хаб для Пентагона — мишень для Тегерана. А Грузии оно надо?
Хаб для Пентагона — мишень для Тегерана. А Грузии оно надо? наша аналитика
02:07 3291
Падение нефти. Дешевеет и азербайджанская
Падение нефти. Дешевеет и азербайджанская обновлено 10:37
10:37 1730
Прогресс на непрямых переговорах США и Ирана
Прогресс на непрямых переговорах США и Ирана так заявили в МИД Катара
08:16 801
ЧМ-2026: США обыграли Боснию, волевые победы Бельгии и Англии над африканцами
ЧМ-2026: США обыграли Боснию, волевые победы Бельгии и Англии над африканцами видео, обновлено 06:06
06:06 4476
Траур в Венесуэле: уже более 2 тысяч погибших в землетрясениях
Траур в Венесуэле: уже более 2 тысяч погибших в землетрясениях видео; обновлено 23:17
1 июля 2026, 23:17 2066
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать обновлено 00:17
00:17 8602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться