Железом и цифрой

В понедельник в Баку под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой прошло первое заседание Совета по цифровому развитию. Уже на следующий день информационное пространство заполнили понятия, ещё недавно известные лишь узкому кругу специалистов: цифровой суверенитет, национальный пул данных, регулятивная песочница, кластер устойчивости. От такого набора терминов неподготовленному читателю впору растеряться. 58 инициатив, поправки в 34 закона, 20-летние налоговые каникулы, нулевой подоходный налог для айтишников, виза «цифрового кочевника», 64 графических процессора для создания собственных вычислительных мощностей. Если читать все это залпом, легко возникает ощущение, что страна за одно заседание совершила рывок в будущее. Но прежде стоит остановиться и разобраться, что за всеми этими решениями кроется на самом деле. А замысел действительно масштабный — и именно поэтому заслуживает разбора без спешки.

myGov: одно окно на всех Начнем с того, что понятнее всего рядовому человеку. Сегодня у нас в телефоне висит десяток приложений: одно для медицины, другое для соцвыплат, третье для воды, четвертое для нотариальных услуг, и всякий раз, когда что-то нужно от государства, приходится вспоминать, какое именно приложение использовать. Идея реформы проста и симпатична — свести все в одну точку. Платформа myGov для граждан, myGov Business — для предпринимателей, и никаких больше блужданий по цифровым ведомственным лабиринтам. e-Sosial, e-TƏBİB и e-Su уже полностью интегрированы в единую платформу. e-Polis, Mobil Notariat, Azərişıq, Reseptim и еще несколько сервисов — пока лишь частично; до конца года обещают завершить и этот процесс. За три месяца число пользователей платформы myGov выросло с 2,7 до 3,5 миллиона человек — почти на треть. Цифра впечатляющая. И, что важнее, вполне реальная. Дальше — еще интереснее. Государство намерено не просто собрать все услуги под одной цифровой крышей, а постепенно превратить многие из них из заявительных в проактивные. Иными словами, человеку больше не придётся каждый раз самому инициировать получение той или иной услуги — государство сделает это автоматически, когда наступят предусмотренные законом основания. Трудовая пенсия по возрасту уже назначается автоматически, без заявления: система сама видит, что человек достиг необходимого возраста, и начисляет её. Следом такой же механизм обещают внедрить для пособия при рождении ребёнка: ребёнок родился, факт зарегистрирован — выплата назначена. Без заявлений и справок. Заканчивается срок действия паспорта или водительских прав — система заранее напомнит об этом. Даже вызов на медицинское освидетельствование по мобилизации переводится в цифровой формат. Почти половину всех государственных услуг планируется сделать проактивными — такими, где инициатива исходит от государства, а не от гражданина. Одновременно внедряется принцип «только один раз»: документ, уже предоставленный государству, больше не потребуется приносить снова — ведомства будут обмениваться нужными данными между собой. Если эта модель заработает так, как задумано, она действительно избавит людей от значительной части бюрократической рутины, очередей и бесконечного хождения по кабинетам. Но у модели, при которой государство способно предоставить услугу ещё до того, как человек за ней обратился, есть и другая сторона. Чтобы она работала, государство должно знать о человеке практически всё. Проактивный сервис возможен лишь тогда, когда данные из разных государственных систем объединены и постоянно сопоставляются между собой. Именно для этого создаётся национальный пул данных — единая цифровая среда, в которой будут аккумулироваться сведения, ранее хранившиеся в разрозненных ведомственных базах. К этой системе планируется подключить и инструменты искусственного интеллекта, которые, как отмечается, помогут заранее определять потребности граждан и бизнеса. По сути, речь идёт о качественно новом уровне интеграции государственных данных. То, что раньше было распределено между различными информационными системами, постепенно объединяется в единую архитектуру. Это неизбежно делает государственные услуги быстрее, удобнее и точнее. Но одновременно повышает требования к защите информации. Во всяком случае, четвертое направление программы — кибербезопасность — выглядит как прямой ответ на эти риски. При Министерстве цифрового развития создано Национальное агентство кибербезопасности. В его структуре — Центр операций по безопасности, Центр реагирования на инциденты и Центр цифровых исследований. Для банков, страховых компаний, энергетики и транспорта вводятся обязательные требования по киберзащите, а сообщать об инцидентах теперь предстоит не по доброй воле, а в силу закона. Всё это выглядит своевременно. Но здесь стоит помнить простую истину, хорошо известную специалистам по информационной безопасности: чем ценнее данные, тем сильнее соблазн до них добраться. До сих пор значительная часть информации жила порознь, в разрозненных государственных системах. Теперь она стягивается в единую архитектуру. Это делает государство эффективнее, но одновременно предъявляет принципиально новые требования к надёжности защиты. Именно прочность этой защиты станет главным фактором цифровой безопасности страны.

64 процессора и вопрос масштаба Теперь — об искусственном интеллекте, вокруг которого, по сути, выстроена вся логика заседания. «ИИ — уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня», — сказала Мехрибан Алиева, и с этим спорить бессмысленно. О ходе работ по цифровизации, искусственному интеллекту и той самой вычислительной инфраструктуре на заседании докладывал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев — именно его ведомство отвечает за практическую сторону реформы. Планы конкретны. 4 ИИ-решения на платформе myGov в течение года, 9 — в других ведомствах, виртуальный помощник гражданина в режиме 24/7, который уже запущен в первой версии. Здравоохранение, таможня, образование — везде обещаны собственные умные надстройки. Логика здравая. Обкатал решение в одном ведомстве, перенёс в другое, не платя дважды. Под это подводится и правовая рамка — регулятивная песочница, где новые ИИ-решения можно обкатать в безопасном режиме, прежде чем выпускать в масштаб страны; параллельно, сказано в плане, уже начаты исследования по автономному транспорту. То есть замах здесь шире виртуального помощника для граждан — речь о встраивании ИИ в саму ткань государственного управления. Но здесь стоит быть точнее в оценках. Национальную вычислительную мощность планируется построить на 64 графических процессорах — поставщик уже выбран, установка ожидается до конца года. Цифра звучит солидно. Но её полезно соотнести с тем, на каких мощностях искусственный интеллект развивается в мире. Обучение одной современной большой языковой модели идёт на десятках тысяч подобных процессоров, а кластеры, которые разворачивают крупнейшие технологические компании, исчисляются сотнями тысяч. На этом фоне 64 GPU трудно назвать национальной вычислительной мощью в полном смысле слова — это скорее разумный стартовый узел: его достаточно для работы готовых моделей, для того же виртуального помощника и для прикладных задач отдельных ведомств. Разрабатывать на такой основе собственный тяжёлый ИИ пока невозможно. И это, к слову, не упрёк. 64 процессора как первый шаг — решение трезвое. Страна с населением в чуть более 10 миллионов не должна и не может гнаться за инфраструктурой, на которой Кремниевая долина обучает современные модели для миллиардов человек. Разумнее брать готовое и приземлять его на свои задачи. И воспринимать 64 GPU стоит именно так — как разумную точку старта, а не как конечный масштаб. Суверенная вычислительная мощь — это горизонт, к которому проект только начинает двигаться, и первый практический шаг здесь ценен сам по себе.

Нулевой налог — а люди откуда? О масштабном пакете законодательных поправок и фискальных стимулов, которые предлагается внедрить, на заседании рассказал помощник президента Шахмар Мовсумов — и, пожалуй, самое впечатляющее в этом пакете именно деньги. Точнее, готовность государства поступиться частью будущих доходов ради развития технологий. Компаниям в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и кибербезопасности обещают двадцатилетние налоговые каникулы. Высококвалифицированным ИТ-специалистам — нулевой подоходный налог: работай, зарабатывай, а государство на время отказывается от своей доли. Дальше начинаются вещи, о которых широкий читатель едва ли слышал, хотя на них во многом держится мировая индустрия стартапов. Будет закреплен статус ESOP — системы, при которой сотрудник получает не одну лишь зарплату, но и возможность стать совладельцем: растёт бизнес — растёт и его доля. Расходы на исследования разрешат списывать с налогов в двойном с лишним размере, а специалистам, готовым жить в Баку и работать на глобальный рынок, дадут визу «цифрового кочевника». Здесь Азербайджан выходит на поле, где соседи оказались раньше. Грузия давно превратилась в одну из самых доступных в регионе гаваней для фрилансеров и релокантов, а Казахстан ещё в 2024 году запустил собственные визовые режимы для удалённых специалистов и IT-кадров. Конкуренция за таланты идёт всерьёз. Ради всего этого государство готово пересмотреть сразу 34 закона, 9 указов президента и 3 постановления Кабинета министров — по сути, перекроить всю правовую среду технологического бизнеса. По масштабу это одна из самых амбициозных цифровых реформ на постсоветском пространстве, и здесь разработчикам программы стоит отдать должное без оговорок: пакет выглядит современным и, что важнее всего, подготовленным людьми, которые понимают, как венчурная индустрия устроена на самом деле, а не как она выглядит в красивых презентациях. Вопрос в другом. Нулевой подоходный налог для айтишников планируют ввести потому, что этих айтишников отчаянно не хватает — и не хватает во всем мире. Дефицит ИТ-кадров исчисляется сотнями тысяч человек в одной только России; лучших специалистов перекупают, они уезжают туда, где платят больше и где интереснее задачи. Азербайджан обнуляет им налог именно затем, чтобы удержать своих и привлечь чужих. Но налоговая ставка — лишь один аргумент в борьбе за человека, и не всегда главный. Инженер с редкими компетенциями думает не только о зарплате. Куда важнее для него масштаб задач, среда, наличие сильных коллег рядом, доступ к мощностям, на которых можно делать серьёзные проекты, перспектива роста. Обнулённый налог при отсутствии больших задач и серьёзной инфраструктуры удержит крепкого середняка, но не остановит того редкого специалиста: он учтёт нулевую ставку, но обязательно будет думать и о перспективах. Отсюда прямая связь со всем сказанным выше. Кадры, вычислительная мощность и амбиция — не три отдельные строки плана, а звенья одной цепи. Без серьёзного железа не будет больших задач; без больших задач сильного специалиста не удержать нулевым налогом; а без таких специалистов некому строить и обслуживать ту самую инфраструктуру и те решения на базе искусственного интеллекта, ради которых всё и затевается. Разомкнуть этот круг одной налоговой льготой невозможно — её приходится подпирать сразу со всех сторон: инфраструктурой, образованием, реальным рынком задач. Кое-что из этого уже сделано: за последние десять лет приём на ИТ-специальности в вузах вырос впятеро. Цифра красноречивая, но за ней стоит и менее удобный вопрос — успевает ли качество подготовки за таким стремительным ростом числа студентов, ведь увеличить набор впятеро всегда проще, чем во столько же раз нарастить количество сильных преподавателей и современных программ. А между школьником, только освоившим программирование, и инженером, способным строить национальную инфраструктуру искусственного интеллекта, лежат добрых десять лет и немалый отсев. Фундамент реформа закладывает верно, и всё дело в горизонте. Результат такого рода вызревает медленно, а потому главным здесь становится не сам замысел, а терпение и последовательность, с которыми его будут доводить до конца.