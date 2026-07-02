Суровый приговор блогеру Гаджиевой

В Хазарском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу блогера Ильдузы Гаджиевой по прозвищу «Арзум», привлеченной к ответственности за тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступили адвокаты Ильдузы Гаджиевой. Защитники, мотивируя тем, что виновность И.Гаджиевой по обеим предъявленным статьям не была доказана, попросили оправдать их подзащитную. Адвокаты также просили не удовлетворять гражданский иск на сумму 104 тысячи манатов.

На процессе И.Гаджиева выступила с последним словом. Она заявила, что не признает себя виновной: «Если кто-то проедет мимо меня на высокой скорости и попадет в аварию, почему я должна быть виновата? Я уже шесть месяцев тоскую по своим детям. Я верю в суд и надеюсь на вынесение справедливого приговора».

Затем в суде был оглашен приговор. Суд признал подсудимую виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом и в оставлении места происшествия. Гаджиева приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Она была арестована в зале суда.

Отметим, что повлекшее смерть дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в июне прошлого года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Ильдуза Гаджиева, выполняя маневр поворота на своем автомобиле, выехала перед ехавшей позади на высокой скорости машиной, и та, потеряв управление, совершила аварию. В результате ДТП один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. В отношении Ильдузы Гаджиевой была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, и ей были предъявлены обвинения по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса.