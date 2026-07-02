МЧС обратилось к владельцам автомобилей

Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана масштабную разъяснительную работу, некоторые граждане продолжают парковать автомобили в неустановленных местах и с нарушением правил, говорится в сообщении министерства.

«В результате при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, ограничиваются возможности специальной техники своевременно приблизиться к месту происшествия, быстро привести ее в готовность и оперативно приступить к выполнению задач. Пожар, произошедший минувшей ночью на территории жилого комплекса в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку еще раз наглядно подтвердил данную проблему», - отметили в министерства.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к водителям с призывом соблюдать правила парковки. Ведомство напоминает, что для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных и спасательных автомобилей, другой крупногабаритной специальной техники к месту происшествия, их оперативного приведения в готовность и эффективного проведения спасательных работ, а также для свободного доступа к пожарным резервуарам и гидрантам автомобили должны парковаться в специально отведенных местах, с соблюдением необходимого расстояния между транспортными средствами и обеспечением свободного проезда для других автомобилей.