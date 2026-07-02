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Потери России растут

12:04 526

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились заметных успехов в отражении атак России и существенно увеличили потери ВС РФ. Российской армии, помимо забуксовавшего наступления и отдельных территориальных успехов украинцев, больше всего проблем доставляет рост числа погибших в собственных рядах, констатируется в обнародованном в среду, 1 июля, докладе вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies).

В целом с начала войны в феврале 2022 года убитыми, ранеными или пропавшими без вести числятся около 2 млн военнослужащих - из них 1,4 млн приходится на российскую сторону, отмечается в документе. Если соотношение потерь России и Украины большую часть времени составляло 2:1 или 3:1, то в первой половине 2026 года оно, по оценкам, выросло до 8:1. По некоторым данным, более 90 процентов российских потерь приходится именно на удары беспилотников, а не на прямые боестолкновения.

Помимо применения дронов, в докладе названы и другие причины высоких потерь российской армии - ошибочная стратегия на поле боя, неспособность координировать действия различных соединений, слабая тактика и подготовка личного состава, коррупция и низкий боевой дух. Исследователи также полагают, что на рост потерь могло повлиять и отключение терминалов Starlink для российских военных.

В 2026 году Россия ежемесячно теряла на поле боя примерно 30-34 тысячи человек, что превышает 27 тысяч человек, ежемесячно записывавшихся добровольцами - таким образом убыль личного состава уже не компенсируется пополнением.

Общее число погибших россиян CSIS оценивает в 400-450 тысяч человек, украинцев - в 125-150 тысяч, при этом совокупные потери ВСУ с начала войны составили от 525 до 625 тысяч человек. В конце января баланс составлял около 1,2 млн потерь у России (из них - 325 тысяч убитых) и 500-600 тысяч - у Украины, а соотношение потерь оценивалось как 2-2,5:1.

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