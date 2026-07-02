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Посольство России в Швеции атаковали дроны

ФОТО
12:29 730

В ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении.

МИД РФ назвал инцидент попыткой запугивания сотрудников российского ведомства и подчеркнул, что ответственность за продолжение подобных атак и их возможные последствия возлагается на шведскую сторону в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно документу, разрыв дипломатических отношений и вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатических представительств.

В мае 2025 года посольство России в Швеции заявило об 11 атаках с использованием беспилотников за год. Во всех случаях аппараты сбрасывали емкости с краской. В результате инцидентов имуществу посольства, в том числе автомобилям, был нанесен материальный ущерб.

Дипмиссия отметила, что неоднократно обращалась к шведской полиции и МИД страны с призывами обеспечить безопасность в соответствии с Венской конвенцией 1961 года, однако, по заявлению посольства, результатов расследований нет.

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