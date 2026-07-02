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Азербайджанский генерал о миротворческой миссии в Африке

12:39 602

Азербайджанская армия продолжает участвовать в международных миротворческих операциях и в настоящее время выполняет миссию в Южном Судане. Об этом заявил начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Эльчин Абдуллаев на презентации доклада о миротворческих операциях Азербайджанской армии, подготовленного совместно с Центром анализа международных отношений.

Э. Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджанская армия уже многие годы вносит вклад в укрепление международного мира и стабильности.

«Миротворческие операции Азербайджанской армии проводились в Косово, Афганистане и Ираке. В настоящее время миссия реализуется в Южном Судане. Эти шаги Азербайджана высоко оцениваются международными организациями. Это также говорит о росте авторитета Азербайджанской армии и новых возможностях для сотрудничества», — отметил генерал-майор.

Участие в миротворческих операциях способствовало повышению боеспособности, уровня подготовки и профессионализма Азербайджанской армии. Об этом заявил начальник отдела планирования и координации Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Абдулла Абдуллаев.

А. Абдуллаев отметил, что перед миротворческим контингентом Азербайджанской армии стоят конкретные задачи, связанные с подготовкой военнослужащих к действиям в трудных условиях.

«Эти задачи направлены на формирование у военнослужащих навыков и способностей, необходимых для выживания в сложной обстановке и благополучного возвращения на родину», — сказал он. 

Полковник подчеркнул, что по мере расширения военного сотрудничества Азербайджанской армии открывались новые возможности для изучения опыта различных государств и международных организаций в сфере подготовки миротворцев.

По его словам, азербайджанские военнослужащие обладают не только высоким профессионализмом, но и способностью действовать единой командой с личным составом стран-партнеров в многонациональной и многокультурной среде.

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