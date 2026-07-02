Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией

На днях власти Турции приняли высокопоставленную делегацию из Брюсселя. Произошла эта встреча спустя несколько недель после принятого Европейским парламентом отчета, вызвавшего недовольство в Анкаре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер 30 июня провели в Анкаре важные встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В совместном заявлении делегации ЕС и МИД Турции подчеркивается стратегическое значение отношений Анкара — Брюссель для региональной и экономической стабильности. Министр Хакан Фидан в комментарии местным СМИ сообщил, что с представителями ЕС обсуждался широкий круг вопросов, включая торговлю, миграцию и визовый режим. В совместном заявлении также отмечается, что во время визита обсуждался вопрос безвизовых поездок граждан Турции в Шенгенскую зону: стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении. Кроме того, была затронута кипрская проблема, и подчеркнуто, что обе стороны поддерживают усилия ООН по ее урегулированию.

В отдельном заявлении турецкого МИД после визита говорится, что обсуждались также вопросы Ближнего Востока и война между Россией и Украиной. В документе подчеркивается, что членство в ЕС остается стратегической целью Турции, и Анкара требует от Брюсселя «не допускать дискриминации». Почему «тройка» срочно прибыла в Анкару? Совместный визит Каллас, Кос и Бруннера — событие нечастое. В Европе активно обсуждают, осуществляется ли недавнее потепление отношений Анкара — Брюссель в рамках стратегического партнерства или же стратегической необходимости. Представители ЕС не скрывают — ни за закрытыми дверями, ни в публичных заявлениях, — что считают сотрудничество с Турцией, особенно в сфере оборонной промышленности, жизненно важным. Визит этой тройки оценивается именно в таком контексте и воспринимается как важный шаг в сторону Анкары. В комментарии для haqqın.az экс-депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, политолог Мустафа Йел отметил, что сферы ответственности трех европейских представителей очень широки, и поэтому Анкара придала визиту особое значение. Турецкий политолог напомнил, что Каллас, Кос и Бруннер прибыли в Анкару накануне июльского саммита НАТО, и считает, что одной из самых серьезных проблем ЕС является вопрос безопасности.

«После решения США вывести часть войск из Европы Евросоюз вынужден заново выстраивать свою систему обороны. В последние годы ЕС ведет переговоры с Турцией, которая добилась серьезного прогресса в оборонной промышленности. Анкара также открыто заявляет о желании войти в архитектуру европейской безопасности», — сказал Йел. Политолог добавил, что продолжаются переговоры между Анкарой и Брюсселем по Таможенному союзу. Хотя прогресса в этом вопросе пока нет, предпринимаются шаги по устранению отдельных торговых барьеров. По мнению Мустафы Йела, одним из ключевых вопросов между Турцией и ЕС остается миграция. Несмотря на то, что после окончания гражданской войны в Сирии часть беженцев вернулась домой, по официальным данным, в Турции сейчас проживают 2,3 миллиона сирийцев. Йел считает, что Анкара и Брюссель продолжают контакты для выработки общего подхода к возвращению остальных сирийцев. Кроме того, за последние годы наблюдается значительное снижение числа нелегальных переходов из Турции в ЕС. Вопрос стратегических транзитных маршрутов также стал одним из ключевых пунктов повестки ЕС. По мнению турецкого политолога, ЕС рассматривает Турцию как основного партнера в усилиях по укреплению связей Европы с Ближним Востоком, Кавказом и Центральной Азией. Он считает, что Брюссель активно поддерживает проект Среднего коридора, в котором участвует и Азербайджан. Анкара, в свою очередь, посылает сигналы о готовности к сотрудничеству.