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Как живая: ученые создали синтетическую клетку

12:58 520

Ученые Миннесотского университета в США впервые создали синтетическую клетку с нуля, которая может питаться, расти и размножаться, как настоящая. Этот прорыв в синтетической биологии может открыть эру организмов, созданных по индивидуальному заказу, которые функционируют как живые. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что клетка неспецифична — она не растительная, ни животная, — но больше всего похожа на простую бактерию. При этом в будущем ее можно будет запрограммировать на решение некоторых серьезных биологических проблем в мире под конкретного человека.

Речь идет о биоинженерии естественных клеток для решения проблем человечества, над которой ученые работают не один десяток лет. Ученые утверждают, что синтетические клетки — это следующий рубеж в науке. Они потенциально могут привести к разработке новых методов лечения рака и новых способов улавливания углерода или производства химических веществ.

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